وزير الصناعة والتجارة والسياحة يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين المنامة في 2 أغسطس / بنا / استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه اليوم السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين ويرافقه رئيس مجلس إدارة شركة British Technology Company Adsecnter السيد تيم روبرتس والمدير التنفيذي لدى الشركة السيد سهيل نواز.



وخلال اللقاء اشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة لاسيما الاقتصادية منها، مؤكدا حرص الحكومة الموقرة على دعم كافة الخطوات والمساهمات التي من شأنها توثيق العلاقات المتميزة مع المملكة المتحدة. كما لفت إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين والذي يمكن ان يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة.



وتطرق الوزير إلى البيئة الاستثمارية الملائمة التي تحظى بها مملكة البحرين والمبادرات التطويرية التي قامت بها الحكومة الموقرة لتسهيل جذب الاستثمارات المتنوعة، الامر الذي جعلها وجهة فضلى للكثير من المشاريع والاستثمارات العالمية التي تتخذ البحرين مقراً لأعمالها في المنطقة.











خ.ب/خ.س



بنا 1055 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/08/02 - 01 : 02 PM