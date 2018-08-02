وزير الداخلية يستقبل المدير التنفيذي لفرع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط المنامة في 2 اغسطس / بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، صباح اليوم ، السيد توماس بيكيت المدير التنفيذي لفرع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط .



وفي بداية اللقاء ، رحب معالي الوزير بالسيد بيكيت ، مشيداً بالمستوى المتطور الذي وصل إليه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في مجال الأبحاث والدراسات وبدوره المتميز في تنظيم المؤتمرات الدولية ، كما اطلع معاليه على برنامج عمل المعهد للفترة القادمة ، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المرجوة .



من جهته ، أعرب السيد توماس بيكيت عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية لما يوليه من دعم ومساندة لمؤسسات الدراسات والبحوث ، وتشجيعه لها على مواصلة دورها العلمي والثقافي.



وتم خلال اللقاء ، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، بالإضافة إلى دور مملكة البحرين في دعم وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب .



حضر اللقاء مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب .



خ.ب/خ.س



بنا 1051 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/08/02 - 58 : 01 PM