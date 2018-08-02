وصول 603,764 حاجا بزيادة 5% عن نفس الفترة من العام الماضي جدة في 02 أغسطس / بنا / احصت المديرية العامة للجوازات السعودية عدد 603,764 حاجاً، قادمين من خارج المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس.



واوضحت المديرية العامة للجوازات، نقلا عن وكالة الانباء السعودية، ان هذا العدد يشكل زيادة بلغت 30,608 حجاج، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 5%، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها.



وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 593,143 حاجاً، وعن طريق البر 5,093 حاجاً، وعبر البحر 5,528 حاجاً.





خ.س



بنا 0743 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/08/02 - 50 : 10 AM