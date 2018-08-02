الخارجية التركية: قرار العقوبات الامريكي موقف عدائي وسنرد بالمثل أنقرة في 02 أغسطس / بنا / احتجت الخارجية التركية بشدة على قرار العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق وزيرين تركيين.

ونقلت وكالة الانباء "الاناضول" عن وزارة الخارجية في بيان "إنه سيتم الرد بالمثل دون تأخير على هذا الموقف الأمريكي العدائي الذي لا يخدم أي هدف".



ودعت الخارجية التركية الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا "القرار الخاطئ".



وأضافت: "نحتج بشدة على قرار العقوبات المتعلق بتركيا الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية".



وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أعلنت أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على وزيري العدل عبد الحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، على خلفية اعتقال القس الأمريكي أندرو برانسون الذي تتهمه انقرة بممارسة انشطة ارهابية والتجسس لصالح دول معادية.





و.ش/خ.س



بنا 0605 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/08/02 - 14 : 09 AM