الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية باقم شمال صعدة صعدة في 02 أغسطس / بنا / حررت قوات الجيش الوطني اليمني ، مواقع جديدة في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.



وأكد مصدر عسكري ، لوكالة الانباء اليمينة ، أن قوات لواء المهام الخاصة حررت عددا من المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة وسلسلة جبال أبواب الحديد، وتمكنت من التقدم نحو الخط الدولي الرابط بين صعدة والمملكة العربية السعودية.





خ.س



بنا 0527 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/08/02 - 14 : 09 AM