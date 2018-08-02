الاحتلال يقتحم نابلس ويقطع الغاز والوقود عن غزة حتى اشعار آخر نابلس في 02 أغسطس / بنا / اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الليلة الماضية مدينة نابلس وسط دعوات من المستوطنين لاقتحام قبر يوسف.



وأفاد شهود عيان لوكالة الانباء الفلسطينية أن جيش الاحتلال اقتحم المدينة بشكل استفزازي، مما ادى الى اندلاع مواجهات مع الشبان في المنطقة.



من جهة ثانية منعت اسرائيل إدخال الغاز والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.



وتأتي إجراءات الاحتلال التي ترفع من خلالها مستوى التضييق على سكان القطاع المحاصر، بزعم الرد على مواصلة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.



وحسب وكالة الانباء الفلسطينية فإن تقارير صحافية إسرائيلية نشرت مؤخرا افادت أن سلطات الاحتلال تسعى لشن عملية عسكرية على القطاع، ضمن سيناريوهات متعددة تشمل عملية محدودة لعدة أيام.



وفي الأيام الأخيرة، فرض الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من العقوبات على قطاع غزة، شملت إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل كامل، باستثناء إدخال الأدوية والمواد الغذائية، إضافة إلى تقليص مساحة الصيد.



خ.س



بنا 0456 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/02 - 04 : 08 AM