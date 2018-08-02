مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 02 أغسطس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية،

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/جلالة الملك: دور بارز للبرلمان العربي في الذود عن مصالح الامة.

/سمو رئيس الوزراء: احتواء الازمات بتحرك سياسي اكثر فاعلية.

/سمو رئيس الوزراء يتسلم رسالة من نظيره الكوري يدعوه إلى زيارة بلاده.

/سمو الشيخ ناصر بن حمد يشيد بالعلاقات المتبادلة بين البحرين والصين.

/رئيس الشورى: نفخر باستمرار الأكاديميين البحرينيين في إنجاز البحوث والدراسات العلمية المتميزة.

/سفير البحرين في السعودية: نرفض محاولات ايران للنيل من قداسة الحج.

/حميدان: توفير 1000 وظيفة للباحثين عن العمل.

/إطلاق قمـر صنـاعي بحريني خلال 6 أشهر.

/رئيس جامعة البحرين: جائزة خالد بن حمد للروائيين الشباب حافز كبير ليعرب الشباب عن طاقاتهم الأدبية.

/أبو الفتح: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية للمحافظة على هوية واشتراطات المناطق والمدن الإسكانية.

/أسواق البحرين تستقبل الكميات الأولى من الروبيان بأسعار مخفضة.

/"الصناعة والتجارة" تدشن المفتش الشامل نهاية العام.

ارتفاع قيمة اصول "ممتلكات" الى 15.4 مليار دولار.

/(الجنوبية تايمز) أول صحيفة إلكترونية للمحافظة الجنوبية.

/وكيل الزراعة: افتتاح سوق للسمك في مرفأ البديع خلال شهر.

/أمانة العاصمة: رصد أكثر من 1000 اعلانا مخالفا واغلاق 80 سجلا تجاريا خلال 6 شهور الاولى من 2018.

/محافظة الشمالية: الحراك الشبابي في المحافظة يستهدف توجيه الطاقات وتعزيز الإنتاج وقيم الولاء.

/امر ملكي سعودي بتعيين 251 عضوا في النيابة العامة.

/ترامب «يشعر» بأن إيران «ستتحدث قريبا جدا» مع الولايات المتحدة.

/غضب بريطاني .. قطر تلعب مع الارهابيين وتسرق كأس العالم.

/الامن يهاجم المتظاهرين في اصفهان.

/برلمان إيران يستدعي روحاني مع تعثر الاقتصاد تحت وطأة الضغوط الأمريكية.

/التحالف العربي يتخذ إجراءات لحماية الملاحة في باب المندب.

/«فيسبوك» تكشف عن حملة جديدة للتدخل في الانتخابات الأمريكية.

/مواجهات دامية في زيمبابوي بعد إعلان الحزب الحاكم فوزه في الانتخابات التشريعية.

/معارك عنيفة في آخر قرية تحت سيطرة داعش في جنوب سوريا.

/العراق: إيران تدعم ترشح العامري لرئاسة الحكومة العراقية.. والنجف لم تعط موافقتها.





و.ش



بنا 0455 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/08/02 - 03 : 08 AM