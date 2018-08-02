مطالعات الصحف في البحرين

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2018/08/02 - 03 : 08 AM
المنامة في 02 أغسطس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالة الملك: دور بارز للبرلمان العربي في الذود عن مصالح الامة.
/سمو رئيس الوزراء: احتواء الازمات بتحرك سياسي اكثر فاعلية.
/سمو رئيس الوزراء يتسلم رسالة من نظيره الكوري يدعوه إلى زيارة بلاده.
/سمو الشيخ ناصر بن حمد يشيد بالعلاقات المتبادلة بين البحرين والصين.
/رئيس الشورى: نفخر باستمرار الأكاديميين البحرينيين في إنجاز البحوث والدراسات العلمية المتميزة.
/سفير البحرين في السعودية: نرفض محاولات ايران للنيل من قداسة الحج.
/حميدان: توفير 1000 وظيفة للباحثين عن العمل.
/إطلاق قمـر صنـاعي بحريني خلال 6 أشهر.
/رئيس جامعة البحرين: جائزة خالد بن حمد للروائيين الشباب حافز كبير ليعرب الشباب عن طاقاتهم الأدبية.
/أبو الفتح: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية للمحافظة على هوية واشتراطات المناطق والمدن الإسكانية.
/أسواق البحرين تستقبل الكميات الأولى من الروبيان بأسعار مخفضة.
/"الصناعة والتجارة" تدشن المفتش الشامل نهاية العام.
ارتفاع قيمة اصول "ممتلكات" الى 15.4 مليار دولار.
/(الجنوبية تايمز) أول صحيفة إلكترونية للمحافظة الجنوبية.
/وكيل الزراعة: افتتاح سوق للسمك في مرفأ البديع خلال شهر.
/أمانة العاصمة: رصد أكثر من 1000 اعلانا مخالفا واغلاق 80 سجلا تجاريا خلال 6 شهور الاولى من 2018.
/محافظة الشمالية: الحراك الشبابي في المحافظة يستهدف توجيه الطاقات وتعزيز الإنتاج وقيم الولاء.
/امر ملكي سعودي بتعيين 251 عضوا في النيابة العامة.
/ترامب «يشعر» بأن إيران «ستتحدث قريبا جدا» مع الولايات المتحدة.
/غضب بريطاني .. قطر تلعب مع الارهابيين وتسرق كأس العالم.
/الامن يهاجم المتظاهرين في اصفهان.
/برلمان إيران يستدعي روحاني مع تعثر الاقتصاد تحت وطأة الضغوط الأمريكية.
/التحالف العربي يتخذ إجراءات لحماية الملاحة في باب المندب.
/«فيسبوك» تكشف عن حملة جديدة للتدخل في الانتخابات الأمريكية.
/مواجهات دامية في زيمبابوي بعد إعلان الحزب الحاكم فوزه في الانتخابات التشريعية.
/معارك عنيفة في آخر قرية تحت سيطرة داعش في جنوب سوريا.
/العراق: إيران تدعم ترشح العامري لرئاسة الحكومة العراقية.. والنجف لم تعط موافقتها.
و.ش
بنا 0455 جمت 02/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/02 - 03 : 08 AM