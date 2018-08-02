الطقس في مملكة البحرين:حار ثم يتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل المنامة في 02 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله تعالى حارًا ثم يتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل.

الرياح شمالية غربية بوجه عام 10 إلى 15 عقدة، وتصل من 17 إلى 22 عقدة احيانا، ولكنها متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد خلال

الليل.



ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 43 م الصغرى 31 م.



الرطوبة النسبية العظمى 75 % الصغرى 25 %.





ن.ع/خ.س



بنا 0436 جمت 02/08/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/08/02 - 12 : 08 AM