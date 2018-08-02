ملك المغرب يعزل وزير الاقتصاد والمالية بعد استشارة رئيس الحكومة الرباط في1 اغسطس/بنا/ قرر جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب اليوم وبعد استشارة رئيس الحكومة إعفاء السيد محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.



ونقلت وكالة انباء المغرب العربي عن بلاغ للديوان الملكي أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم.

والوزير بوسعيد هو رابع وزير في الحكومة الحالية يعزل من منصبه.. ففي اكتوبر 2017 عزل الملك وزراء التعليم، والتخطيط والإسكان، والصحة لفشلهم في تحسين الوضع الاقتصادي في منطقة الريف التي جرت فيها احتجاجات في أواخر 2016 وأوائل 2017 .







س.ي



بنا 2003 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/01 - 46 : 11 PM