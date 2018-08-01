قوات التحالف تتخذ الإجراءات بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاستمرار حرية الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر الرياض في 01 أغسطس/بنا/ قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قيادة قوات التحالف أجرت خلال الأيام الماضية تقييماً لجميع الأعمال العدائية الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، والتي كان آخرها استهداف إحدى ناقلات النفط السعودية.



وأكّد العقيد المالكي أن استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في هذا النهج الإرهابي سيتسبب في كارثة بيئية واقتصادية تضر بمصالح دول المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن قيادة قوات التحالف وبالتنسيق مع المجتمع الدولي اتخذت الإجراءات اللازمة كافة لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مقدمتها القرار (2216).



وقال أن تحالف دعم الشرعية في اليمن مستمر في جهوده وبالتنسيق مع المجتمع الدولي لحفظ الأمن الاقليمي والدولي والإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي.



س.ي



بنا 1857 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/08/01 - 06 : 10 PM