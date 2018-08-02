أمريكا تفرض عقوبات على وزيرين تركيين بسبب احتجاز قس أمريكي واشنطن في 1 أغسطس /بنا/ فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على وزير العدل التركي عبد الحميد جول ووزير الداخلية سليمان صويلو بسبب احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون.



وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الوزيرين لعبا دورا رئيسيا في اعتقاله في 2016 ثم احتجازه.



وقال وزير الخزانة الامريكي ستيفن منوتشين في بيان يتضمن الإعلان الرسمي عن العقوبات المالية "الاحتجاز الظالم للقس برانسون واستمرار محاكمته على يد المسؤولين الأتراك غير مقبول بالمرة والرئيس ترامب أوضح مرارا أن الولايات المتحدة تتوقع أن تطلق تركيا سراحه على الفور".



على الصعيد ذاته اعلنت الخارجية الاميركية ان وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث هاتفيا اليوم الى نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو على ان يلتقيه هذا الاسبوع في سنغافورة للمطالبة بالافراج عن القس الاميركي اندرو برانسون.







س.ي



بنا 1827 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/08/01 - 32 : 10 PM