وزيرة الصحة تستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط المنامة في 01 أغسطس/ بنا /استقبلت سعادة وزيرة الصحة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح اليوم الاربعاء بمكتبها سعادة الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، والذي يزور البلاد حالياً ضمن زيارته للمنطقة منذ توليه مهام منصبه بالمنظمة، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع والدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة والدكتورة منال العلوي الوكيل المساعد للرعاية الصحية الاولية.



ورحبت وزيرة الصحة بالضيف الزائر المدير الإقليمي لشرق المتوسط وبالدكتور الدكتور إبراهيم الزيق، ممثل منظمة الصحة العالمية في السعودية والكويت والبحرين، مؤكدة على أهمية هذه الزيارة لتعزيز العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين ومنظمة الصحة العالمية والتطور المستمر لتلك العلاقات في المجال الصحي.



وتقدم الدكتور "المنظري" بالشكر والامتنان لسعادة الوزيرة والوكلاء على حفاوة الاستقبال، مؤكدا على دور البحرين الرائد في المجال الصحي، وعراقته التي امتدت لوقت بعيد منذ إنشاء هذه الخدمات الصحية، والتي كانت من الأوائل في المنطقة.



وأعرب عن تطلعه لتحقيق نتائج ايجابيه للقاء بين الجانبين وتعزيز مسيرة التعاون من خلال المباحثات ومتابعة تنفيذ المشاريع مع منظمة الصحة العالمية، بما يسهم في تطوير الرؤية المستقبلية في مختلف المجالات الصحية بما يتوافق والأهداف والغايات التي تتبناها المنظمة وتتواءم مع تطلعات مملكة البحرين في المجال الصحي.



وخلال اللقاء تم تقديم عرضاً حول ملامح النظام الصحي في مملكة البحرين، والمبادرات التي تقوم بها وزارة الصحة حالياً من أجل مستقبل أفضل للرعاية الصحية، بفضل الدعم المستمر من الحكومة الرشيدة التي وضعت ضمن أولوياتها القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة.



كما تم استعراض موضوع المسح الصحي الوطني في مملكة البحرين (2018) الذي تنفذه وزارة الصحة في الوقت الحالي بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبدعم فني من منظمة الصحة العالمية.



كما تم عرض موضوع الاستعانة بخبراء المنظمة في مجال البحوث الصحية وبخاصة في الأمراض المستعصية.



واختتم المجتمعون اللقاء بالحديث حول انشاء مكتب اقليمي للمنظمة بمملكة البحرين وتحديد الشخص المرشح للمكتب، حيث سيتيح الفرصة لتطوير الخطط والسياسات والبرامج الصحية ويتفق مع أحدث المستجدات ذات الصلة.



وعبر الدكتور "المنظري" في هذا الاجتماع عن إعجابه بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في المجال الصحي، وبخاصة في مجال الرعاية الأولية التي تعتبر نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم، وأكد على أهمية الاستفادة من هذه الخبرة ونقلها لجميع دول الإقليم.



ومن جانب آخر، التقى الدكتور "المنظري" مع المعنين بالصحة العامة وتعزيز الصحة، وذلك لمتابعة الخطة التنفيذية لبرنامج العمل العام الثالث عشر للمنظمة (2019-2023) والبرامج الثنائية المشتركة والميزانية البرمجية، وموضوع الأمراض غير السارية في مملكة البحرين، ومشروع المدن الصحية، ودراسة الصحة البيئية.



وفي إطار التشارك والتكامل بين الجهات الحكومية، رافقت سعادة وزيرة الصحة الضيفين في زيارة إلى مدينة الشباب 2030 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة سنوياً بهدف الاطلاع على ما يقدم من برامج توعية هادفة لصحة الصغار والشباب، حيث خصص قسم لوزارة الصحة لعرض الأنشطة والبرامج الصحية التوعوية المتنوعة والعديدة التي تستهدف الفئات العمرية المختلفة.



كما أطلع الضيفان على برامج الابتكار والابداع التي تقدمها مدينة الشباب 2030، والتدريب الذي يتحصل عليه الشباب في مختلف المجالات ومن ضمنها التدريب على العملية الانتخابية بدعم ومساندة من المجلس الأعلى للمرأة. وعبر الدكتور "المنظري" عن فخره واعتزازه بما رآه من برامج إبداعية للشباب البحريني، والتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ع.ر/س.ي



بنا 1817 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/08/01 - 04 : 10 PM