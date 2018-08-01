تخريج دورة عسكرية بإحدى وحدات قوة الدفاع

المنامة في 1 اغسطس / بنا / أُقيم بقوة دفاع البحرين اليوم حفل تخريج إحدى الدورات العسكرية بإحدى وحدات قوة دفاع البحرين بحضور اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية.





وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم ألقيت كلمة بهذه المناسبة، كما قٌدم إيجاز عن الدورة، وقدم الخريجون عددا من التطبيقات العسكرية العملية كالمشاة والمهارات الميدانية التي تم تحصيلها خلال الدورة والتي عكست المستوى الاحترافي الذي يتمتعون به.



وبعد أداء القسم القانوني، قام مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية بتوزيع الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين، متمنياً للجميع التوفيق.



حضر التخريج عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.



خ.ب/س.ي



بنا 1550 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/08/01 - 55 : 06 PM