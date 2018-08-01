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الجيش اليمني يحرر عددا من المواقع في مديرية المصلوب بالجوف
2018/08/01 - 20 : 06 PM

الجوف في 01 اغسطس/بنا/ حررت قوات الجيش اليمني اليوم الأربعاء مواقع جديدة في مديرية المصلوب جنوبي غرب محافظة الجوف بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية أن افراد الجيش حرروا عددا من المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقتي سداح وملحان بمديرية المصلوب وان المعارك أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا واسر عدد من العناصر الحوثية.


س.ي

بنا 1513 جمت 01/08/2018


عدد القراءات : 58         اخر تحديث : 2018/08/01 - 20 : 06 PM
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