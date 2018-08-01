طلبة المعسكر الصيفي يشاركون في عدد من المحاضرات ويزورون حلبة البحرين الدولية

المنامة في 1 اغسطس / بنا / ضمن فعاليات المعسكر الصيفي العاشر للأكاديمية الملكية للشرطة الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع صندوق العمل تمكين، شارك طلبة المعسكر في عدد من المحاضرات والورش العملية التي تساهم في صقل مواهبهم وإبراز إبداعاتهم.



وكانت المحاضرة الأولى عن "مخاطر الألعاب الالكترونية" قدمتها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية ، تم خلالها التعريف بأنواع الجريمة الالكترونية والتوعية بمخاطر الاستخدام السلبي للأجهزة الالكترونية إضافة إلى توضيح الإجراءات الصحيحة لمن يتعرض لجريمة من هذا النوع ، فيما كانت المحاضرة الثانية بعنوان "حتى انضج" والتي تطرقت إلى السلوكيات الصحيحة الواجب إتباعها حتى مرحلة النضج للفتيات ، أما المحاضرة الأخيرة "الإرهاب والتطرف" تناولت أهمية التعايش ونبذ التطرف بشتى أنواعه مع تعميق الإحساس بالشراكة المجتمعية من خلال برامج تعليمية هادفة بين طالبات المعسكر .



كما قام الطلبة بزيارة إلى الاتحاد البحريني للسيارات للتعرف على أساسيات رياضة السيارات وكيفية تنظيم سباقاتها ، إضافة إلى زيارة حلبة البحرين الدولية للاطلاع على السباقات التي تنظم على مضمارها.



كما قام الطلبة بتجربة القيادة على مضمار سباق الكارتنغ ، حيث هدفت هذه الزيارة إلى تثقيف الناشئة من أجل تخريج جيل واعي ملم ومثقف بجميع أساسيات رياضة السيارات إضافة إلى تنمية ثقافة الهوية الوطنية والانتماء والاعتزاز بمكتسبات الوطن والحفاظ عليها .



كما اشتمل برنامج المعسكر على عروض موسيقية متنوعة، قدمتها الفرقة الموسيقية التابعة لقوة دفاع البحرين وعرضاً للفنون الشعبية ، واختتم بمسابقات رياضية للمشاركين.







خ.ب/س.ي



بنا 1451 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/08/01 - 00 : 06 PM