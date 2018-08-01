الجنوبية تعلن إطلاق صحيفة "الجنوبية تايمز" الإلكترونية ومبادرة "إحنا نوصلك" لاستلام ملاحظات المواطنين

المنامة في 01 أغسطس/ بنا / ضمن توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية تعلن المحافظة الجنوبية عن إطلاق واجهة إعلامية جديدة ذات نوعية لتعزيز التواصل مع الأهالي والمواطنين والتعرف على أبرز الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تقوم بها المحافظة.



وتأتي فكرة صحيفة "الجنوبية تايمز" ضمن اهتمام وحرص سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة لمبدأ المشاركة المجتمعية وفتح العديد من القنوات الإعلامية والاجتماعية في شتى المجالات كإصدار صحيفة إلكترونية واجتماعية أسبوعية تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة الجنوبية. حيث سيتم الإصدار الأول في أغسطس الجاري.



وستتناول "الجنوبية تايمز " أبرز الأخبار الاجتماعية، بالإضافة إلى روزنامة خاصة بأجندة البرامج والفعاليات الخاصة بالمحافظة، كما ستتضمن حالة الطقس والطوالع والنجوم وجوانب أخرى تعزز العادات الثقافية البارزة في المحافظة الجنوبية.



ومن جانب آخر سيتم إطلاق مبادرة " إحنا نوصلك" وهي خدمة إلكترونية لاستلام ملاحظات الأهالي والمواطنين وقاطني المحافظة، لتقديم الأفكار والاستفسارات والشكاوى عبر نظام إلكتروني متطور ذي سرعة وفاعلية متميزة تحقق وصول أكبر عدد ممكن من الاقتراحات التي تسهم في ارتقاء المجالات الاجتماعية والخدمية والتنموية.



كما تتيح مبادرة "إحنا نوصلك" إمكانية الوصول لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع بالمحافظة وإشراك آراءهم ومقترحاتهم البناءة لخدمة مجتمع المحافظة الجنوبية بأفضل السبل والخدمات.







ن.ف/خ.س



بنا 1147 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/08/01 - 06 : 05 PM