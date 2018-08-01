طيران الخليج تختار خدمة Connected Aircraft للمساهمة في خفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 5%

المنامة في 1 أغسطس / بنا / اختارت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – برنامج التحليلات الفعّالة لكفاءة الطيران من شركة "هانيويل"، وذلك لتقليل تكاليف الوقود بالكامل عبر أسطولها من طائرات إيرباص وبوينغ – منها 5 طائرات بوينغ 787-9 دريملاينرز و 1 إيرباص A320neo سيتم تسليمها هذا العام – وذلك للمساعدة في الحد من انبعاثات الكربون. وتحلل خدمة Connected Aircraft المبتكرة عددًا كبيرًا من العوامل المتعلقة بالطيران لتحسين استهلاك الوقود وخفض تكاليف التشغيل المرتبطة بها.





وكان نائب الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد عبد الحميد العلوي قد قام بتوجيه دائرة العمليات بالناقلة للتركيز بشكل متزايد على خفض تكاليف الوقود وتحسين ممارسات الناقلة الصديقة للبيئة؛ حيث قال "تشكل تكاليف الوقود نسبة عظمى من النفقات لأي شركة طيران. ومن الضروري أن تمتلك طيران الخليج نظرة عامة واضحة عن الوقود الذي يستخدمه أسطولنا لتقليل الاستهلاك وتحسين الكفاءة التشغيلية. ويتيح برنامج GoDirect Flight Efficiency من هانيويل لطيران الخليج التحسين السريع لاستهلاكها للوقود من خلال تحليل أداء طائراتها في المراحل المختلفة من العمليات."



وأثنى رئيس قطاع العمليات بطيران الخليج القبطان سهيل عبد الحميد عبد العزيز إسماعيل على برنامج هانيويل قائلاً "إن واجهة المستخدم للبرنامج توفر لنا تقارير متطورة ولوحات تحكم يمكن تفهمها وتصميمها بشكل واضح لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا في خفض انبعاثات الكربون من خلال تحسين كفاءة الوقود."



ويتميز برنامج GoDirect Flight Efficiency من هانيويل بواجهة سهلة الاستخدام تتكامل مع مكونات الطائرات الحالية لإنتاج أكثر من 100 تقرير تحليلي معد مسبقًا. وتعمل هذه التقارير على تحسين قدرات تخطيط الطيران وتمكين الطيارين لمساعدتهم بشكل غير مسبوق على توسيع معرفتهم بالعمليات والسماح لهم بالتعلم من الرحلات السابقة. ويتيح هذا البرنامج لطاقم الطيران العثور على أوجه القصور في استهلاك الوقود وحلها، في الوقت الذي يبلغ فيه الطيارون عن الاختصارات وسرعات التسلق المثالية والارتفاعات البحرية وغيرها من الفرص لتقليل استهلاك الوقود. وقد أبلغ مستخدمو الخدمة الحاليون عن وفورات في الوقود تصل إلى 5٪.



وقال ديفيد شيليدي ، نائب الرئيس للناقلات الجوية و(EMEAI) بشركة هانيويل إيروسبيس "لدى شركات الطيران حاجة متزايدة ومستمرة لتحسين استهلاك الوقود، سواء للحد من الانبعاثات أو للحصول على أقصى استفادة من طائراتهم الحالية؛ فحتى الوفورات الصغيرة في الوقود يمكن أن تؤثر على ربحية الناقلات الجوية عندما نضربها في مئات أو آلاف الرحلات سنوياً. وبرنامج GoDirect Flight Efficiency الخاص بخدمة Connected Aircraft سهلة الاستخدام يدمج مصادر البيانات لمراقبة استخدام الوقود في الوقت الفعلي، وذلك لاكتشاف فرص توفير الوقود وتحديد الطرق التي تمكن الناقلة من تخفيض الأثر البيئي للطائرة."







خ.ب/خ.س



بنا 1145 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/08/01 - 05 : 05 PM