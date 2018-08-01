المنسقية العامة للمحافظات تنظم دورة "التخطيط وتفويض الصلاحيات"

المنامة في 1 اغسطس / بنا / نظمت المنسقية العامة للمحافظات بالتعاون مع المحافظة الشمالية دورة تدريبية بعنوان "التخطيط وتفويض الصلاحيات" ، شارك فيها عدد من موظفي المحافظات والمنسقية العامة للمحافظات ، وحاضر فيها الأستاذ مشعل البقشي رئيس البرامج الاجتماعية بمحافظة المحرق.



وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعارف المتعلقة بتنمية المهارات الإدارية، الخاصة بالتعامل مع المتغيرات المستقبلية من خلال التخطيط والتفويض الفعال، والتعرف على أنواع ومراحل ومعوقات التخطيط بحسب المدى الزمني ونطاق التأثير، بالإضافة إلى تقديم نموذج عن تفويض الصلاحيات وأسبابه وشروطه، إلى جانب عرض عدد من التوصيات والملاحظات عن كيفية التفويض .



واختتمت الدورة بتوزيع الشهادات على المشاركين ، حيث أعربوا عن شكرهم للمنسقية العامة للمحافظات والمحافظة الشمالية على هذا البرنامج الذي ساهم في تزويدهم بالكثير من المعلومات عن أسس التخطيط وتفويض الصلاحيات .





خ.ب/خ.س



بنا 1135 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/08/01 - 02 : 05 PM