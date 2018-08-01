ناصر بن حمد يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة

المنامة في 1 أغسطس/ بنا / أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية بالعلاقة الاخوية و الثقة المتبادلة التي تربط مملكة البحرين و جمهورية الصين الشعبية ، وذلك لدى استقبال سموه سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين السيد أنور حبيب الله.



واشار سموه الى التعاون المشترك من أجل تحقيق الخير والنفع ، مؤكدا الحرص على المنفعة المتبادلة، التي تعتبر خطة استراتيجية لزيادة التعاون الشبابي والرياضي وتبادل الزيارات والخبرات بين البلدين الصديقين.



مشيدا سموه بالتوجهات المشتركة التي تجمع البلدين و الصداقة التي تسير في طريق التطور بشكل ملحوظ وخصوصا في مجال التطوير و التنمية ، معربا سموه عن سعادته بحجم التعاون و التنسيق مع البلد الصديق في مختلف المجالات ، ومشيدا بالتطور الملحوظ والذي سيحقق التطلعات المشتركة في الايام القادمة في كافة المجالات.



من جهته أعرب سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين السيد أنور حبيب الله عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لاهتمامه بتنمية العلاقات البحرينية الصينية في شتى المجالات ، والارتقاء بها نحو أفاق أرحب من التعاون والتنسيق، مشيدا بالإنجازات التي تحققت في مملكة البحرين في مجالات عدة ، في ظل المسيرة التنموية والتي توليها قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كل الاهتمام و تحرص على تخطيها التوقعات .







ل.ب/خ.س



بنا 1117 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/08/01 - 59 : 04 PM