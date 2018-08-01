الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يبحث مع "بابكو" الأعمال الإنشائية لمشروع تحديث مصفاة النفط جنوب منطقة سترة المنامة في 01 أغسطس / بنا / اجتمع سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة مع فريق شركة نفط البحرين "بابكو" المعني ببرنامج تطوير مصفاة البحرين وذلك لمتابعة مستجدات الاعمال الإنشائية لمشروع تحديث مصفاة النفط الواقعة في جنوب منطقة سترة، والوضع البيئي المتصل بالمصفاة.

وفي بداية الاجتماع، رحب سعادته بالقائمين على مشروع تحديث مصفاة النفط، مشيداً بما تقوم به شركة نفط البحرين "بابكو" من دور بارز في دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ما تقدمه من جهود وأنشطة تساهم في الحفاظ على البيئة في المملكة، منوهاً بالنتائج الطيبة التي توصل إليها القائمون على هذا المشروع المتميز في تحديث مصفاة النفط في جنوب سترة.



وأكد سعادته حرص المجلس الأعلى للبيئة وشركة "بابكو" على تطبيق شروط المقاييس البيئية على المشروع، مشيراً إلى أنه خضع لإجراءات تقويم الأثر البيئي مسبقاً، وحصل بموجبها على الموافقة البيئية عام 2016 وبدأت أعمال الهندسة التفصيلية والمشتريات.



من جانبه، أعرب المهندس إبراهيم طالب نائب الرئيس التنفيذي رئيس لجنة البيئة والصحة والسلامة عن شكره وتقديره للمجلس الأعلى للبيئة على ما يقدمه من تعاون مثمر مع القائمين على المشروع في سبيل الحفاظ على البيئة والحياة البحرية والبرية والفطرية في مملكة البحرين.



الجدير بالذكر أن مصفاة النفط أُنشأت عام 1936 في الساحل الشرقي جنوب منطقة سترة، وتم تحديثها عدة مرات لزيادة سعتها الإنتاجية وتطوير تقنيات التكرير بهدف تلبية متطلبات السوق للمنتجات الجديدة.



وحاليا تعتزم الشركة إجراء تحديث شامل للمصفاة لتمكينها من مواكبة القرن الواحد والعشرين، وذلك من خلال برنامج تحديث المصفاة الذي سيضم مجموعة من التطورات الهادفة بشكل أساسي إلى تحديث تقنيات المصفاة وتوسيع قدراتها بما يتماشى مع الشروط والمقاييس البيئية.



ع.م







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1018 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/08/01 - 00 : 03 PM