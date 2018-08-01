إصدار طوابع خاصة بمناسبة أكبر اكتشاف نفطي في مملكة البحرين

المنامة في 01 أغسطس/ بنا / تم مؤخرا إصدار مجموعة جديدة من الطوابع التذكارية بمناسبة الإعلان عن أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ مملكة البحرين، تعكس أجواء الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الجليلة خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وفي ضوء توجيهات جلالته السامية لإعطاء الأولوية لجهود الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، والتي أثمرت عن تحقيق أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ مملكة البحرين من خلال البئر الاستكشافي "خليج البحرين-2".



وبهذه المناسبة أصدر بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات ثلاثة طوابع وبطاقة تذكارية بالإضافة إلى مغلف إصدار اليوم الأول. وتضم الطوابع الجديدة مجموعة متنوعة ومنتقاة من التصاميم التي تبرز أهمية تلك المناسبة الغالية في تاريخ مملكة البحرين.



وتعليقاً على هذه المناسبة، أوضح جيولوجي البترول السيد يحيى الأنصاري مدير دائرة الاستكشاف في شركة نفط البحرين (بابكو) أن الاكتشاف الجديد استغرق فترة طويلة من الجهود المكثفة والعمل الدؤوب في دائرة الاستكشاف بشركة بابكو وفق توجيهات معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط رئيس مجلس إدارة بابكو، مشيراً إلى أن فريق عمل المشروع ضم العديد من الكوادر البحرينية الواعدة في الشركة الذين بذلوا قدراً كبيراً من الجهود المخلصة والمضنية خلال جميع مراحل الاستكشاف بدءًا من مرحلة جمع المعلومات وإجراء المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية براً وبحراً وجواً ثم تفسير وتحليل تلك المعلومات وعمل الخراط الجيولوجية التفصيلية والمقاطع العرضية الجيولوجية لطبقات الأرض بالإضافة إلى تخطيط وتجهيز المعدات والمواد اللازمة ومن ثم تنفيذ عمليات الحفر في المواقع المحددة.



وأوضح جيولوجي البترول السيد يحيي الأنصاري أن الاستكشاف النفطي الضخم ينطوي على أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الإنجازات الكبرى في تاريخ مملكة البحرين، وهي المرة الأولى على المستوى العالمي التي يتم فيها استخدام تلك التقنية في المناطق البحرية والتي تضمنت استخدام تقنية الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي المتكرر أو متعدد المراحل. وأضاف أن الطبقات الصخرية في الحقل النفطي الجديد تحتوى على خصائص جيولوجية تميزها عن مثيلاتها من حيث القدرة الانتاجية ومعدلات الإنتاج للآبار، مشيراً إلى أن ذلك يجعل حقل النفط المكتشف ذي جدوى اقتصادية عالية. واختتم جيولوجي البترول السيد يحيي الأنصاري حديثه موضحاً أن الاكتشاف الجديد يمثل أحد الإنجازات العظيمة التي ستعود بالخير والرخاء على مملكة البحرين، كما أنه يمثل حقبة جديدة واعدة في مضمار الصناعة بفضل الرؤى السديدة لقيادة حضرة صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة في سبيل استكشاف المزيد من الموارد النفطية الجديدة بالمملكة ومؤازرة جهود ومبادرات التنمية المستدامة والنهضة المباركة في ربوع مملكة البحرين.



تجدر الإشارة أن الاكتشاف النفطي الجديد من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرات مملكة البحرين التنافسية ومواصلة تنفيذ مشاريعها التنموية ومبادرات التنمية المستدامة بمشيئة الله.





ن.ف/خ.س



بنا 0934 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/08/01 - 41 : 12 PM