فيسبوك تقول إنها اكتشفت تدخلا جديدا قبل انتخابات الكونجرس الأمريكي

كاليفورنيا في 01 أغسطس/ بنا / قالت شركة فيسبوك إنها اكتشفت حملة منسقة جديدة للتأثير السياسي وتضليل مستخدميها وزرع الشقاق بين الناخبين قبل انتخابات الكونجرس الأمريكي المقررة في نوفمبر القادم.



وأضافت الشركة أنها حذفت 32 صفحة وحسابا من موقعي فيسبوك وإنستغرام، لكنها امتنعت عن تحديد مصدر تلك الحملة.



وأبلغ مسؤولان بالمخابرات الأمريكية رويترز أنه لا توجد أدلة كافية لاستنتاج أن روسيا تقف وراء حملة فيسبوك، لكن أحدهما أشار إلى أن "أوجه الشبه والأهداف والمنهجية المرتبطة بالحملة الروسية في عام 2016 مدهشة للغاية".



واشار مختبر البحوث الجنائية الرقمية التابع لمجلس الأطلسي، الذي عرضت عليه الصفحات المعنية، الى أوجه شبه في اللغة والمنهج بينها وبين حسابات وهمية سابقة من وكالة أبحاث الإنترنت التي تعرف بأنها (مصنع طُعم) لأنها تثير الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقد وصفت شيريل ساندبرج كبيرة مسؤولي التشغيل في فيسبوك في مؤتمر مع الصحفيين عبر الهاتف محاولات التأثير على الرأي العام بأنها "سباق تسلح".



خ.س



بنا 0830 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/08/01 - 57 : 11 AM