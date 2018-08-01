محافظ العاصمة يطّلع على احتياجات صيادي منطقتي الجفير والغريفة

المنامة في 01 أغسطس / بنا / التقى معالى الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة بمكتبه الكائن بمبنى المحافظة في القضيبية السيد عبدالغفار عبدالحسين رئيس جمعية الجفير الخيرية وأمين سر الجمعية حسين قرقور بمعية عدد من صيادي منطقة الجفير، لمتابعة ملف طلبات صيادي المنطقة.



واطّلع معاليه خلال اللقاء على احتياجات الصيادين بمنطقة الجفير والغريفة أهمها افتقارهم إلى مرفأ للقوارب، حيث أكد معاليه أن محافظة العاصمة وانطلاقاً من حرصها على النهوض بمستوى الوعي العام تجاه مختلف القضايا والظواهر ذات الاهتمام المشترك إلى جانب دورها القائم على استقبال شكاوى الأهالي ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ ستعمل على نقل مضامين اللقاء إلى الجهات الحكومية المختصة. منوهاً بحرص المحافظة الدؤوب على تلقي احتياجات الأهالي والمقيمين، والوقوف على آرائهم ومتطلباتهم عن قرب، ورصد القصور وتفقد حاجاتهم عن كثب، ورفع مستوى التواصل مع المجتمع. الأمر الذي يصب في تحقيق أهداف المحافظة القائمة على التواصل الاجتماعي الفعال والترابط وتعميق التآخي.

من جهته، اعرب رئيس الجمعية عن بالغ شكره وتقديره لجهود محافظ العاصمة وعلى دوره في دراسة احتياجات الأهالي وايصالها للجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.



ن.ف/خ.س



بنا 0818 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/08/01 - 56 : 11 AM