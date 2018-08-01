عاصفة جوية قوية وراء تحطم طائرة الركاب المكسيكية مكسيكو في 01 أغسطس/ بنا / اعلنت السلطات في المكسيك أن سبب تحطم الطائرة التابعة لشركة "Aeromexico" في مطار مدينة دورانغو أمس الثلاثاء يعود إلى عاصفة جوية حادة.



وقال محافظ محافظة هوسيه، روساس أيسبورو في مؤتمر صحفي : "تعرضت الطائرة أثناء إقلاعها لضربة عاصفة حادة من الرياح جعلتها تنخفض بسرعة ويصطدم جناحها الأيسر بالأرض، الأمر الذي أسفر عن سقوط محركيها".



بدوره قال المتحدث باسم الدفاع المدني المحلي إن 97 شخصا اصيبوا في الحادث معظمهم اصاباتهم كانت طفيفة جدا. مضيفا ان الطائرة واجهت عاصفة بَرَد عنيفة وقد حاول الطياران القيام بهبوط اضطراري اندلعت النيران على إثره.



ونتيجة الحادث خرجت الطائرة من طراز "Embraer 190" عن حدود المدرج لمسافة نحو 300 متر. وقد شوهد عشرات الركاب المصابين بجروح طفيفة وهم يغادرون الطائرة بينما ارتفعت سحابة من الدخان الرمادي في الحقل الذي سقطت فيه.

وأعلنت مجموعة الصناعات الجوية البرازيلية "امبراير" أنها أرسلت فريقا للتحقيق في الحادث.











و.ش/خ.س



بنا 0739 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/08/01 - 53 : 10 AM