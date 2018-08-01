جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من دوق لكسمبورغ

المنامة في 01 أغسطس / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري دوق لكسمبورغ، وذلك رداً على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.



أعرب سموه فيها عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الطيبة الصادقة، متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار. ‎





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0735 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/08/01 - 52 : 10 AM