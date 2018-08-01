المكسيك تطالب الولايات المتحدة بمراقبة الحدود لمنع تهريب الاسلحة مكسيكو في 01 أغسطس/ بنا / طالبت الحكومة المكسيكية الولايات المتحدة بتعزيز مراقبة الحدود المشتركة بين البلدين لمنع تدفق الاسلحة غير القانوني الى المكسيك.



وقال وزير الداخلية المكسيكي الفونسو نافاريتي بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "اذا قاموا بتصفيح الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، فان ذلك سيمنع الدخول غير القانوني الى المكسيك لأسلحة واموال ناجمة عن نشاطات غير شرعية، وسيسجل بعد ذلك على الفور تراجعا كبيرا في عدد جرائم القتل".

وكان الرئيس الاميركي تحدث في تغريدة على تويتر أمس عن العدد القياسي لجرائم القتل في المكسيك في 2017 لتبرير رغبته في حدود اكثر امانا مع هذا البلد المجاور الواقع في اميركا اللاتينية.



وردا على سؤال في مؤتمر صحافي، حول تصريحات ترامب، دعا الرئيس المكسيكي المنتخب لوبيز اوبرادور الى الحوار.



و.ش



بنا 0509 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/08/01 - 17 : 08 AM