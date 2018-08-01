السلطات المكسيكية: 85 جريحا جراء تحطم طائرة ( ايرومكسيكو) ولا قتلى بين الركاب عالمي مكسيكو في الأول من أغسطس/بنا/ نفت السلطات المكسيكية وجود قتلى بين ركاب طائرة شركة الخطوط الجوية المكسيكية (ايرومكسيكو) التي تحطمت أمس الثلاثاء بعد إقلاعها في ولاية دورانغو في شمال المكسيك، ما اسفر عن جرح 85 راكبا فقط.



وقال وزير النقل المكسيكي جيراردو رويس إسبارزا "إن الطائرة وهي من طراز امبراير 190 وكانت تستعد لرحلة بين دورانغو ومكسيكو، تحطمت نحو الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي وعلى متنها 97 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم".



من جهته قال حاكم الولاية خوسيه إيسبورو على تويتر إنه "ليس هناك قتلى في حادث الطائرة أم2431".



بدوره قال المتحدث باسم الدفاع المدني أليخاندرو كاردوزا لقناة "ميلينيو تي في" إنه بحسب الحصيلة الأولية "قد يكون هناك 85 مصابا"، موضحا أن معظم الإصابات "طفيفة جدا"، مشيرا أيضا إلى وجود إصابات بالغة.



ووفقا للسلطات المحلية، تم إدخال 49 شخصا إلى المستشفيات، فيما استطاع آخرون العودة إلى منازلهم.



وأضاف كاردوزا أن الطائرة تأثرت بسوء الأحوال الجوية على الأرجح، وقد تكون حاولت القيام بهبوط اضطراري.



وتابع "النيران اندلعت بعد الهبوط الاضطراري (...) ولحسن الحظ ليس هناك على ما يبدو أشخاص اصيبوا بحروق".



خ.أ



بنا 0253 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/08/01 - 59 : 05 AM