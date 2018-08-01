الطقس في البحرين غبار خفيف في البداية ثم يتحول إلى حار المنامة في الأول من أغسطس/بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله غبار خفيف في البداية، ثم يتحول إلى حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار وحسن خلال الليل.



الرياح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، وتصل من 22 إلى 27 عقدة احيانا، وتقل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة خلال الليل.



وحذرت إدارة الارصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية السرعة، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 42 م الصغرى 31 م.



الرطوبة النسبية العظمى 70 % الصغرى 25 %.



شروق الشمس 05:03 صباحا وغروبها في الساعة 60:24 مساءا.



خ.أ



بنا 0246 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/08/01 - 59 : 05 AM