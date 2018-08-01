مطالعات الصحف في البحرين المنامة في الأول من أغسطس/بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الأربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



جلالة الملك المفدى يبعث برقية تهنئة لرئيس الاتحاد السويسري بذكرى العيد الوطني.



الملك يزور الحرس الملكي.. ويجري اتصالا مع بواسل البحرين باليمن.



جلالة الملك المفدى يهنئ رئيس جمهورية بنين بذكرى استقلال بلاده.



جلالة الملك المفدى يصدر أربعة قوانين لسنة 2018م.



جلالة الملك المفدى يهنئ رئيس جمهورية بوركينافاسو بذكرى استقلال بلاده .



عقد الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين مملكة البحرين وجمهورية تركمانستان‎.



مدير المرور: البدء في استلام طلبات الحصول على ترخيص خدمة الفحص الفني للقطاع الخاص.



سمو محافظ المحافظة الجنوبية يوجه بأخذ التدابير اللازمة لسلامة المشاة في الطرق الرئيسية في مناطق المحافظة.



المجلس الأعلى للصحة يعقد لرؤساء المستشفيات لقاء تعريفياً بشأن مستجدات الضمان الصحي.



خفر السواحل : ضبط 8774 كيلوجراما من الروبيان خلال فترة الحظر.



المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة ينظم عدة زيارات وورش عمل للطلبة.



لسفير المغربي: العلاقات البحرينية المغربية تتسم بالصفاء والوفاء والتضامن.



وزير الأشغال : بدء توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان من شارع 6 إلى شارع ولي العهد.



الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تعلن عن تعاونها مع شركة كايزن لتنسيق برنامج تدريبي المؤسسات الطبية في مجال الاعتماد الوطني.



ديوان الخدمة المدنية يجتمع بشاغلي مجموعات إعادة هندسة العمليات وممثلي الجهات الحكومية.



المحافظة الشمالية تقيم حفل ختام المعسكر الصيفي 2018م.



هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تواصل تنفيذ مسح القوى العاملة 2018م.



الوزير ميرزا يبحث مع مستشفى الارسالية الامريكية تشجيع استخدام الطاقة الشمسية وترشيد الاستهلاك.



رئيس مجلس الأوقاف السنية يشيد بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد في دعم الشباب البحريني.



محافظ العاصمة يتفقد برك السباحة للتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة.



سامية حسين: جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي تحظى باهتمام كبرى الشركات والمؤسسات البحرينية.



طيران الخليج تحتفل بإطلاق خدمات لندن على متن طائرتها بوينغ 9-787 دريملاينر الجديدة.



وزيرة الصحة تقوم بزيارة تفقدية لمركز غسيل الكلى بالحنينية.



رئيس الأوقاف الجعفرية يستقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدداً من مسؤولي الغرفة.



الصحة تنظم ورشة "طرق الاستفادة من أفضل الممارسات في تطبيق الأدلة في نقطة الرعاية باستخدام محتوى المعرفة الصحية".



في جلسة حوارية وزارية بالقاهرة ..وزير التربية والتعليم يستعرض جهود الوزارة في تطوير التعليم وتشجيع الاستثمار فيه وتدريب المعلمين.



معهد البحرين للتدريب يُدرب طلبة المعسكر الصيفي على تقنيات المركبات.



1.6 مليار دينار معدل إنفاق السياحة الوافدة في 2017م.



السلمان: الجيل الحالي من شباب البحرين هم الأكثر استجابة للعمل في القطاع الخاص.



شركة أمن إلكتروني أمريكية تكشف أسرارا خطيرة..(هاكرز) إيرانيون يحاولون سرقة معلومات حيوية من البحرين.



الأمم المتحدة: هناك أدلة جديدة على تورط إيران في تسليح الحوثيين.







خ.أ



بنا 0235 جمت 01/08/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/08/01 - 58 : 05 AM