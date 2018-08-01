وزارة الخارجية الروسية تؤكد مقتل 3 صحفيين روس في جمهورية إفريقيا الوسطى بانغي 31 يوليو/بنا/ أكد مسؤولون في جمهورية أفريقيا الوسطى العثور على ثلاثة مواطنين روس مقتولين اليوم الثلاثاء في بلدة ديكوا 200/ كيلومتر من العاصمة بانقي.



وذكرت بعض التقارير الإعلامية المحلية أن الأشخاص الثلاثة كانوا صحفيين، لكن وزير الإعلام آنجيل ماكسيم كازاجوي ذكرت لوسائل اعلام غربية إنه "لا يستطيع تأكيد ذلك".



وأضاف كازاجوي "من الصعب في الوقت الحالي تأكيد أو نفي أن يكون الضحايا من الصحفيين لأنه لم يتم العثور على وثائق بحوزتهم".



وقال الوزير أيضا إن الروس الثلاثة لقوا حتفهم على يد مجموعة من المسلحين.



وفي العاصمة الروسية موسكو قالت الخارجية في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء "تفيد معلومات واردة من جمهورية إفريقيا الوسطى بمقتل 3 أشخاص يوم 30 يوليو قرب مدينة سيبيو على بعد 300 كم جنوبي عاصمة البلاد بانغي، وتم العثور بحوزتهم فقط على وثائق ثبوتية صحفية بأسماء كيريل رادتشينكو، وألكسندر راستورغوييف، وأورخان جمال، وقد تم إيصال جثامينهم إلى بانغي".



وأضافت الخارجية في بيانها: "إن السفارة الروسية لدى جمهورية إفريقيا الوسطى لم تكن على دراية بوجود الصحفيين الروس على أراضي البلاد".



ولفتت الوزارة إلى أن موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية "في اتصال وثيق حاليا بالأجهزة الأمنية المحلية والجهات الحكومية لتحديد جميع ملابسات مقتل المواطنين الروس واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثثهم إلى الوطن".



وأعربت الخارجية الروسية عن تعازيها لذوي القتلى، مؤكدة استعدادها لتقديم كل أنواع الدعم الضروري لهم.



خ.أ



بنا 2238 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/08/01 - 43 : 01 AM