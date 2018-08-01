تحطم طائرة تقل 100 شخص على الأقل في شمال المكسيك مكسيكو سيتي في 31 يوليو/بنا/ ذكرت وسائل إعلام مكسيكية مساء اليوم الثلاثاء أن طائرة ركاب تقل 100 شخص على الأقل، تحطمت في ولاية دورانجو بشمالى المكسيك، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها.



وأظهرت لقطات تلفزيونية أن طائرة تابعة لشركة (أيرومكسيكو)، سقطت في ولاية دورانجو بشمال المكسيك وقال حاكم الولاية إن "الحادث وقع قرب مطار".



وكتبت شركة الخطوط الجوية المكسيكية على تويتر تقول إنها على علم بتقارير عن تحطم طائرة في دورانجو وتسعى للتحقق من المعلومات.



ونقل التلفزيون المكسيكي عن متحدث باسم الحماية المدنية في الولاية قوله إنه لا توجد تقارير عن قتلى في الحادث.



خ.أ



بنا 2150 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/08/01 - 03 : 01 AM