مقتل خمسة ارهابيين في تبادل اطلاق نار مع الشرطة المصرية شمال القاهرة القاهرة في 31 يوليو/بنا/ قتل خمسة عناصر من حركة حسم الارهابية المصرية في تبادل اطلاق نار مع قوات الامن التي داهمت مخبأهم لتوقيفهم في محافظة القليوبية شمال القاهرة حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية صدر مساء اليوم الثلاثاء .









وقالت الوزارة في بيان ان القتلى ينتمون الى حركة حسم التابعة لجماعة الاخوان المسلمين حيث وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد بصدور تكليفات من قيادات الحركة بالخارج لعناصرهم بالبلاد للإعداد لتنفيذ حوادث إرهابية بهدف زعزعة الإستقرار داخل البلاد.



واضاف البيان انه "تم تحديد عدد من العناصر القائمة على ذلك التحرك" وعند مداهمة "وكر" كانوا يختبئون به في منطقة العبور بمحافظة القليوبية بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل مع مصدر النيران عن مصرع خمسة عناصر وتوقيف "خمسة عناصر ارهابية" في منطقة المرج بشرق القاهرة.





س.ي



بنا 2035 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/07/31 - 57 : 11 PM