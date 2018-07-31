نائب رئيس البرلمان العربي: جائزة خالد بن حمد من المشاريع العربية الرائدة في الاهتمام بالشباب العربي المنامة في 31 يوليو/ بنا / هنأ سعادة النائب عادل عبدالرحمن العسومي، نائب رئيس البرلمان العربي، سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة بنجاح الدورة الثانية لجائزة خالد بن حمد للروائيين الشباب "٢٤ ساعة" التي نظمتها صحيفة "الوطن" البحرينية بالشراكة مع المكتب الإعلامي لسموه.



وأشار نائب رئيس البرلمان العربي إلى أنه ليس بالشيء الجديد على سمو الشيخ خالد بن حمد إطلاقه لمثل هذه المبادرات التي تعتبر من المشاريع العربية الرائدة والمميزة في المجال الشبابي والأدبي والثقافي، والتي تترجم توجيهات ملك الخير والثقافة والأدب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجهات الدولة بدعم جميع الفئات الشبابية في المجتمع البحريني بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام.



واشاد نائب رئيس البرلمان العربي بالجهود الحثيثة والمتابعة المباشرة لسمو الشيخ خالد لخطوات سير المسابقة منذ البداية حتى الختام، والتي تعتبر من المشاريع الرائدة في مجال تعزيز الثقافة والفكر الإبداعي لدى الشباب الخليجي في مجال الكتابة..مبينا أن هذا الانجاز التاريخي المشرف لمملكة البحرين، يأتي نتيجة الدعم اللامحدود الذي تحظى به الحركة الرياضية والشبابية والثقافية بشتى انواعها واصنافها.



وأكد العسومي على أنه قد تم تحقيق كل أهداف الجائزة وهي "تشجيع الشباب الخليجي على الكتابة الأدبية الاحترافية عبر تحدي الكتابة خلال 24 ساعة، وتمكين الشباب الخليجي من طرح الأفكار والرؤى بصورة مهنية من خلال الكتابة الروائية. بالإضافة إلى تكوين كتاب شباب بدول مجلس التعاون الخليجي لديهم المهارة والقدرة على الكتابة بمختلف الظروف".



كما تحققت الفكرة الأساسية للجائزة بإعتبارها "أول جائزة متخصصة تستهدف شباب دول مجلس التعاون الخليجي للانخراط في الإبداع الأدبي عبر كتابة الرواية بفنونها المتنوعة".

معرباً عن تقديره لإبداعات الشباب الخليجي في مجال الأدب والرواية، وهو ما انعكس في حصاد منافسات الجائزة بتسجيل رقم قياسي وصل لنحو ٦٠٠ ألف كلمة حصاد كتابة من المشاركين ما يعادل ٢٤٠٠ صفحة. مشيداً بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة من مستوى لافت ساهم في إنجاح منافساتها.





ع.ر/س.ي



بنا 2002 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/07/31 - 23 : 11 PM