وزارة النفط اليمنية تعلن نجاح اول عملية تصدير للنفط الخام عبر ميناء رضوم بشبوة عدن في 31 يوليو/بنا/ أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية اليوم الثلاثاء نجاح أول عملية تصدير للنفط الخام عبر ميناء رضوم النفطي .



وذكر بيان صادر عن الوزارة بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم تصدير 500 الف برميل من النفط الخام بعد التسويق لها عالمياً حيث شاركت 35 شركة عالمية في المناقصة الدولية التي تم الإعلان عنها وفازت بالشحنة الشركة الصينية (كاتي بتروليم) حسب أعلى سعر مقدم وفقاً لبورصة برنت النفطية .



وأشار البيان إلى أن محافظة شبوة ستحصل على نسبتها البالغة 20 بالمائة من إيرادات الحكومة من مبيعات النفط الخام المنتج من المحافظة مثل ما هو معمول به في المحافظات النفطية الأخرى والتي ستنعكس في مشاريع تنموية واستراتيجية هامة تخدم المحافظة وسيتم تنفيذها تحت إشراف السلطة المحلية بالمحافظة .



وأكد البيان أن الوزارة ستواصل جهودها في إعادة تفعيل ما تبقى من قطاعات النفط في محافظات حضرموت ومأرب وشبوة وذلك في إطار مساهمتها لإعادة تطبيع الحياة في المناطق والمحافظات المحررة .



وثمنت الوزارة جهود الرئيس اليمني والحكومة والسلطة المحلية وقيادة التحالف العربي وقوات الجيش اليمني والنخبة التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز .





س.ي



بنا 1920 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/07/31 - 44 : 10 PM