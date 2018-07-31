مدير المرور: البدء في استلام طلبات الحصول على ترخيص خدمة الفحص الفني للقطاع الخاص المنامة في 31 يوليو/ بنا / صرح العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبد الوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور بأنه تنفيذا لقرار معالي وزير الداخلية رقم (113) لسنة 2018 بتنظيم إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة، فقد تم فتح باب التقدم للحصول على ترخيص لتقديم خدمة الفحص الفني للقطاع الخاص.



ونوه بأنه على كل شركة ترغب في الحصول على الترخيص التقدم بذلك، وسيتم منح الترخيص وفقا للضوابط التي نص عليها القرار، ولكل من تتوافر لديه الشروط المبينة في دليل الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية والذي سوف يكون متوفرا عند تقديم الطلب.





ع.ر/س.ي



بنا 1838 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/07/31 - 49 : 09 PM