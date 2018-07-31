وكيل وزارة الصحة يرعى حفل مسابقة حملة "ترى عادي" المنامة في 31 يوليو/ بنا / تحت رعاية سعادة الدكتور وليد بن خليفة المانع وكيل وزارة الصحة، نظم مركز سلوان للطب النفسي حفل تكريم للفائزين بمسابقة الحملة التوعوية لمركز سلوان "ترى عادي"، وذلك اليوم الثلاثاء حيث تم تكريم 14 فائزا وفائزة والذين تم اختيارهم من قبل لجنة التحكيم نظير تميزهم في المسابقة.



وفي كلمة القاها وكيل وزارة الصحة قال بأن حملة "ترى عادي" انطلقت بمبادرة نبيلة من المركز الذي وضع على عاتقه منذ الافتتاح أهمية نشر الوعي الصحي حول الأمراض النفسية وسط المجتمع وتغيير الصورة النمطية السلبية للمرض النفسي والوصمة الاجتماعية التي تلاحق المرضى النفسيين.



وأشار إلى أهمية هذه البرامج التوعوية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى رفع وتحسين نوعية الحياة للأفراد بالمجتمع وتأمين الحماية اللازمة لهم وتأهيلهم لتجاوز العديد من المشكلات، حيث جاءت لتقدم رسالة نبيلة تسعى بشكل فعلي إلى تمكين المرضى من العيش مجدداً بأمان واستقرار وسط أسرهم ومجتمعهم.



وأشاد راعي الحفل بالشراكة المجتمعية الفاعلة والمتواصلة المقدمة من مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومسيرتها المثمرة في دعم ومساندة وتطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية المتكاملة التي تقدمها وزارة الصحة والقطاع الصحي بمملكة البحرين، والذي ساهم في تحقيق العديد من الأهداف الإنسانية والصحية والاهتمام بتلبية احتياجات المرضى من مختلف الخدمات الصحية المتخصصة.



وأكد وكيل وزارة الصحة على دعم وزارة الصحة لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير وتحسين الرعاية النفسية وتعزيز التعاون والتكامل مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تطوير القطاع الصحي عموما والخدمات النفسية بشكل خاص لما لها من مردود إيجابي على المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، مؤكدا على استمرار الدعم لهذه القطاعات.



واكد الدكتور "المانع" على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاع الحكومي والخاص بما يصب في توفير أفضل خدمات صحية ذات مستوى متقدم من خلال الكوادر الصحية المؤهلة، والاستفادة من خبراتها الواسعة في مختلف المجالات الصحية، وتقدم بالشكر لكل من ساهم في تحقيق الأهداف والمساعي والجهود الخيرة التي تعزز من تحقيق الشراكة المجتمعية الحقيقية لصالح خدمة الجميع، متوجها بشكره للجنة التحكيم لمساهمتها الفاعلة في هذا الاتجاه ولجميع الفائزين على تميزهم وحرصهم في المسابقة والمشاركين على وعيهم وتفاعلهم.



ح ب/س.ي



بنا 1755 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/31 - 17 : 09 PM