سمو محافظ المحافظة الجنوبية يوجه بأخذ التدابير اللازمة لسلامة المشاة في الطرق الرئيسية في مناطق المحافظة المنامة في 31 يوليو / بنا / وجه سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية إدارة الخدمات الهندسية والإستثمار للإستمرار في أخذ التدابير اللازمة لمراعاة سلامة المشاة في الشوارع الرئيسية في عدة مناطق بالمحافظة الجنوبية وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع الإدارات المعنية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.



كما شدد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالإهتمام والاطلاع على احتياجات أهالي المنطقة من الناحية الخدمية وترجمتها على أرض الواقع عبر التنسيق المباشر مع الجهات المعنية حرصاً على سلامة وأمن المواطنين في الطرق المخصصة لعبور المشاة.



وقد قامت إدارة الخدمات الهندسية والإستثمار بإجراءات الصيانة المتعلقة بإستبدال العلامات المرورية القديمة بأخرى جديدة في منطقة الزلاق، بالإضافة إلى إعادة صباغة بعض الطرق في كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية فسيتم تنفيذها طبقاً لمواصفات السلامة المرورية للمشاة في شارع مشتان في مدينة الرفاع وشارع الإستقلال في مدينة عيسى.





ع.ر/ع ذ



بنا 1645 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/07/31 - 50 : 07 PM