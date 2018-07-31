خفر السواحل : ضبط 8774 كيلوجراما من الروبيان خلال فترة الحظر المنامة في 31 يوليو/ بنا / أشار النقيب نايف عيسى الشيخ رئيس الفرع القانوني بقيادة خفر السواحل إلى أن الإجراءات الأمنية والقانونية التي نفذتها دوريات خفر السواحل أسفرت عن ضبط 8774 كيلوجراما من الروبيان الطازج خلال فترة حظر صيد وتداول وبيع الروبيان الطازج ، وذلك ضمن جهود قيادة خفر السواحل بالتعاون مع الإدارات الأمنية في تنفيذ قرار حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان خلال الفترة من 1 مارس ولغاية 31 يوليو من هذا العام.



وأوضح أن دور شرطة خفر السواحل خلال فترة حظر صيد الروبيان الطازج تمثل في القيام بإجراء حملات تفتيشية على القوارب والأسواق والأماكن العامة للتأكد من التزام رواد البحر والبائعين بالأنظمة والقوانين المتعلقة بحظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان الطازج ، وذلك حماية للثروة البحرية والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن استخدام بعض وسائل الصيد كشباك الجر (الكوفة) التي تؤثر سلباً على الشعب المرجانية والكائنات القاعية التي توفر جزءاً كبيراً من الغذاء الذي تتكاثر عليها الكائنات البحرية .



وقال إن المادة الثانية من القرار رقم 18 لسنة 2018 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان ، نصت على أن "يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوراب في المناطق المحددة لصيد الروبيان ، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار" ، فيما نصت المادة الثالثة أنه "يحظر عرض وتداول الروبيان الطازج وغير المصنع ، في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر المقررة بموجب أحكام هذا القرار" .



وأوضح رئيس الفرع القانوني بقيادة خفر السواحل أنه عند ضبط الروبيان خلال فترة الحظر ، يتم تسجيل المحاضر الخاصة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة ، واستنادا إلى قانون الإجراءات الجنائية البحريني وتعليمات النيابة العامة في التصرف في المضبوطات فأنه يتم بيع الكمية المضبوطة بطريق المزاد العلني ومن ثم إيداع المبالغ المتحصلة لدى النيابة العامة .



ونوه بتعاون المواطنين مع الجهات الحكومية في المحافظة على الثروة البحرية وعدم تشجيع المخالفين على ارتكاب هذه المخالفات من خلال شراء الروبيان الطازج في فترة الحظر.



وأضاف النقيب نايف عيسى الشيخ ، أنه قبل بدء فترة حظر صيد الروبيان ، تقوم قيادة خفر السواحل بعقد اللقاءات والاجتماعات مع الإدارات الأمنية والجهات المختصة حيث يتم توضيح المناطق التي يتكاثر فيها الروبيان وماهية المخالفات المتعلقة بذلك ، وتوضيح إجراءات الضبط وإجراءات بيع الكميات المضبوطة ، كما يتم الإعلان في وسائل الإعلام عن بدء فترة الحظر بعدها يتم تكثيف الدوريات البحرية للقيام بعملها في التفتيش والاستيقاف والضبط وفق القانون .



ع.ر/س.ي/ع ذ



بنا 1453 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/07/31 - 00 : 06 PM