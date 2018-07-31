تضرر احد المنازل بمحافظة صامطة السعودية جراء سقوط مقذوفات عسكرية للحوثيين جازان في 31 يوليو / بنا / صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، بأن فرق الدفاع المدني باشرت اليوم الثلاثاء بلاغاً عن سقوط عدة مقذوفات عسكرية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه قرية المحانش بمحافظة صامطة ما نتج عنها تعرض أحد المنازل السكنية لأضرار مادية دون وقوع خسائر بالأرواح ولله الحمد.



واوضح المتحدث انه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.



ع ذ



بنا 1435 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/31 - 41 : 05 PM