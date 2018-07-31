المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة ينظم عدة زيارات وورش عمل للطلبة المنامة في 31 يوليو/ بنا / ضمن فعاليات المعسكر الصيفي العاشر الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، شارك طلبة المعسكر في عدد من الأنشطة التعليمية والفنية، إضافة إلى زيارة دار يوكو لرعاية الوالدين والمتحف العسكري التابع لقوة دفاع البحرين.



وزار الطلبة دار يوكو لرعاية الوالدين، حيث استمعوا إلى إيجاز حول الخدمات والبرامج المقدمة لكبار السن مع أخذهم في جولة داخل الدار، بعدها استقبل المتحف العسكري التابع لقوة دفاع البحرين طلبة المعسكر حيث اطلعوا على ما يحتويه من آليات عسكرية وصور تاريخية عن نشأة قوة دفاع البحرين ومراحل تطورها.



وفي الجانب الرياضي، توجه الطلبة إلى بركة السباحة برفقة مدربين مختصين، حيث تم تدريبهم على أساسيات رياضة السباحة بشكل علمي سليم إضافة الى تعريفهم على أهم إرشادات السلامة في برك السباحة.



وشارك طلبة المعسكر في ثلاث ورش عمل متنوعة، الأولى بعنوان "تراثنا صناعة السفن" والتي تضمنت تعريف الطلبة على أهمية صناعة السفن في تاريخ البحرين في ، كما تضمنت الورشة زيارة ميدانية إلى موقع صناعة السفن بمدينة المحرق للتعرف عن قرب على كيفية صناعة السفن ورؤية السفن الكبيرة.



وكانت الورشة الثانية بعنوان "القادة الصغار" والتي تهدف إلى تنمية المهارات القيادية لدى المشاركين وتعزيز التفكير إضافة إلى تعزيز القدرات الذاتية لدى الشباب وصقل مواهبهم ومهاراتهم ومساعدتهم في إدارة تنظيم الوقت لتحقيق النجاح في عملهم المستقبلي .



أما الورشة الأخيرة فقد قدمتها مؤسسة المبرة الخليفية والتي كانت بعنوان "التخطيط ووضع الأهداف" والتي تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس والإبداع والقدرة على تحديد الأهداف وغرس الإحساس بالمسؤولية بالإضافة إلى تزويدهم بالمعرفة والمهارات القيادية.





ح ب/س.ي/ع ذ



بنا 1428 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/07/31 - 37 : 05 PM