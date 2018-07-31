وزير الأشغال : بدء توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان من شارع 6 إلى شارع ولي العهد المنامة في 31 يوليو / بنا / تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحام وتحسين انسيابية الحركة المرورية في عدد من شوارع المملكة،قال وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بأن الوزارة قد باشرت بتنفيذ أعمال مشروع توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الجزء المحصور من دوار رقم 6 بمدينة حمد إلى شارع ولي العهد، وذلك ضمن إجراءات الحزمة التحسينية الثانية لتخفيف الازدحام المروري عند التقاطعات الحيوية.



وأضاف أن توسعة تقاطع شارع 6 وشارع الشيخ خليفة بن سلمان سيوفر انطلاقة سلسة للقادمين من شارع 6 يساراً إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الجزء الواقع فوق النفق باتجاه المنامة، حيث ستتضمن أعمال المشروع إضافة مسار على شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الجزء المحصور بين شارع 6 ودوار شارع ولي العهد، ووضع قنوات أرضية لاستخدامها مستقبلاً من قبل الخدمات الأخرى لتلافي قطع الشارع مستقبلاً، ووضع إشارات المرور التنظيمية والتحذيرية وعمل الدهانات الأرضية اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة على الشارع، بالإضافة إلى تحسين الإنارة.



ولفت م.عصام إلى أن المشروع سيستقطب زيادة في الحركة المرورية الخارجة من مدينة حمد بمقدار 750 مركبة في الساعة في أوقات الذروة، حيث ستتحسن كفاءة تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع 6 بنحو 35%، ويقل طابور الانتظار مما سيخفف الازدحام على دوار رقم 6 ويسهل حركة المرور على شارع الشيخ حمد.





وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ليخدم الأهالي والمقيمين في مدينة حمد والمتجهين شمالاً ناحية المنامة والرفاع من أجل خلق مسار سلس، وتحقيق انسيابية مرورية وتخفيف الضغط الحاصل على شارع ولي العهد خصوصاُ في أوقات الذروة. حيث يهدف المشروع إلى تعزيز وتيرة جهود النمو والتطوير التي تلبي تطلعات المواطنين في مملكة البحرين، وخلق منفذ يسهل التنقل لأهالي المنطقة، كأحد الحلول المؤقتة والتي تسهم في تخفيف الازدحامات المرورية، وتحقيق رغبات الأهالي لسهولة وصولهم للمنشآت التجارية والسكنية في المنطقة.



وأكد الوزير أن قطاع النقل في المملكة يحظى دائما بالمتابعة والاهتمام لكونه يمس عصب الاقتصاد ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة التي يعتمد نجاحها على مدى توافر البنية الاساسية للطرق لذلك فإن قطاع النقل يعد واحداً من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فعال في نهضة المملكة، لافتة إلى أن هذا المشروع يأتي كجزءٍ من خطة أشمل وأضخم لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى، ومن المتوقع أن تحدث هذه المشروعات نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والسكاني، وكذلك الزيادة المضطردة في أعداد المركبات.







أ.أ/س.ي/ع ذ



بنا 1417 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/07/31 - 23 : 05 PM