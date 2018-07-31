الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تعلن عن تعاونها مع شركة كايزن لتنسيق برنامج تدريبي المؤسسات الطبية في مجال الاعتماد الوطني المنامة في 31 يوليو/ بنا / أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن توقيعها لاتفاقية تعاون مع شركة (كايزن) لإدارة المؤسسات الطبية؛ وذلك لتنسيق دورة تدريبية متخصصة لتأهيل المراكز الطبية لاجتياز متطلبات الاعتماد الدولي.



وتأتي هذه الدورة التدريبية المرتقبة أكتوبر القادم والتي يتوقع أن يشارك بها ما يقارب الـ١٥٠ مركز طبي مرخص في مملكة البحرين لمدة خمس أيام متتابعة ضمن سياق التزام الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بدورها في تثقيف وتدريب العاملين بالمؤسسات الصحية لتطبيق الجودة الشاملة كما جاء في القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن مرافق الرعاية الصحية الخاصة، والمادة (19) والتي تنص على مسؤولية الهيئة عن تقييم الخدمات الصحية المقدمة في جميع المرافق من أجل ضمان تطبيق الجودة الشاملة وتقيم أداء هذه الخدمات، وذلك لضمان الامتثال للوائح والمعايير المتعلقة بسلامة المرضى، ومكافحة العدوى والمعايير الفنية الأخرى.



وتم تعيين شركة (كايزن) لتنسيق الدورة إيماناً من الهيئة بالتخصص، حيث انتدبت (كايزن) لإدارة المنشآت الطبية للعمل على تنسيق هذا الحدث الذي يشمل تدريب العاملين في المراكز الصحية على عملية التقييم الذاتي لمستوى الجودة والمقاييس الطبية المطلوب توافرها، وذلك من خلال طاقم تدريب متخصص تم اختياره من قبل الهيئة. وستغطي الدورة التدريبية عدة مواضيع أساسية وهي قسم مكافحة العدوى، الجودة الشاملة، التعقيم، الأشعة، الصيدلية، المختبر.



وفي تصريح للدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قالت "أن تأهيل المراكز الطبية تمهيداً لاجتيازها الاعتماد الوطني هو جزء هام من عملية التأهيل، كما أننا ننتهج مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، وعلى ضوءه تم التعاقد مع شركة (كايزن) المتخصصة للتنسيق لهذا البرنامج التدريبي على أن تتولى الهيئة تقديم التدريب من خلال المدققين المعتمدين لديها".



من جهته علق الدكتور يوسف الشرف المدير التنفيذي لشركة (كايزن) قائلاً "نؤمن في (كايزن) بأن جهود الهيئة في توفير هذا النوع من الدورات التدريبية أساسي لتطوير نموذج الخدمات الطبية في مملكة البحرين، حيث أننا شهدنا قرارات ونقلات نوعية من قبل الهيئة خلال الفترة الماضية ستضمن تطبيق هذه المعايير على نطاق واسع" وأضاف "بات من الضروري اليوم تعزيز أدوات تطبيق هذه المعايير لضمان تقديم المستوى المنشود من الخدمات الطبية في وطننا".







ن.ف/ع ذ



بنا 1330 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/07/31 - 42 : 04 PM