جلالة الملك المفدى يقوم بزيارة إلى الحرس الملكي المنامة في 31 يوليو / بنا / تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه اليوم بزيارة إلى الحرس الملكي .



ولدى وصول موكب جلالته ترافقه كوكبة من خيالة الحرس الملكي، كان في الاستقبال العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي والرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وعدد من كبار الضباط .



وقدم سمو قائد الحرس الملكي خلال الزيارة إيجاز عمليات لصاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حول مشاركة رجال الحرس الملكي وأشقائهم من قوة دفاع البحرين البواسل في عملية (إعادة الأمل) ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة .



كما أجرى جلالته اتصالا مباشرا مع عدد من رجال الحرس الملكي في مواقع عملهم في عملية (إعادة الأمل) ووجه جلالته لهم ولجميع الرجال البواسل العاملين معهم تحياته وتقديره معرباً عن اعتزازه بهم جميعاً لما يقومون به من جهود نبيله في ميدان الشرف والكرامة بكل شجاعة وإقدام ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنصر والسداد .



وقال جلالته حفظه الله : جنودنا المحاربين البواسل المتواجدين في ميادين القتال ( في كافة الجبهات والمواقع والنقاط ) احييكم يا رجال قواتنا المسلحة البحرينية الباسلة بتحية الفخر والاعتزاز مني ومن الشعب البحريني على ما تقومون به من تضحيات مع اخوانكم واشقائكم في القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة الإماراتية .. فقد صنعتم مجدا حافلا بالبطولات في معركتنا .. معركة الدفاع عن ديننا الحنيف وعن أرضنا وكرامتنا العربية ونصرةً لاخواننا في اليمن الشقيق وحكومته الشرعية المنتخبة ، ضمن قوة التحالف العربي في عملية إعادة الامل ، فسيروا على بركة الله وتوفيقه لتحقيق المزيد من الانتصارات ، وما النصر الا حليفنا بإذن الله تعالى . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .



بعد ذلك شاهد جلالته أيده الله متحف قوة الحرس الملكي الخاصة وأعرب عن إعجابه بما شاهده ، وسجل رعاه الله الكلمة التالية في سجل كبار الزوار :



(يسرنا أن نعرب عن عميق شكرنا وتقديرنا لقيادة الحرس الملكي ولجميع منتسبي الحرس الملكي لما يقومون به من واجبات وطنية سامية بكل كفاءة واقتدار وتضحية وفداء وحملهم الأمانة الملقاة على عاتقهم بكل ولاء وإخلاص، مثمنين عاليا تميز ورقي متحف قوة الحرس الملكي الخاصة وما يضمه من مقتنيات ثمينة تظل شاهدة على ادوار وتضحيات هؤلاء الابطال من اجل الوطن. واننا اذ نؤكد بالغ فخرنا واعتزازنا بما يتسم به هؤلاء الرجال الشجعان من روح معنوية وجاهزية قتالية عالية، لندعو المولى العلي القدير لهم بدوام التوفيق و النجاح ) ، مثمناً ما يقوم به سمو قائد الحرس الملكي وقائد قوة الحرس الملكي الخاصة من جهود كبيرة ومتابعة مستمرة وإنها موضع تقدير جلالته .



واشاد جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله بمواصلة الرجال البواسل من الحرس الملكي لأداء المهام الموكلة لهم متكاتفين يداً واحدة مع اخوانهم من قوة دفاع البحرين في عملية ( إعادة الأمل ) ، وما تحقق من نجاحات وانتصارات مهمة وما يبدونه من شجاعة وكفاءة رفيعة وما يتسمون به من إقدام وروح وطنية صادقة وعزيمة صلبة وحرص لتحقيق أهدافهم النبيلة السامية ، دعماً للحق والتصدي للإرهاب وتقديم الإغاثة الإنسانية للأشقاء في اليمن العزيز ، مضيفاً جلالته رعاه الله بأنهم موضع فخرنا واعتزاز جميع أهل البحرين ، ونبراساً لأجيالنا القادمة لأسمى معاني الوطنية الحقة .



حضر الزيارة سعادة رئيس هيئة الأركان .







خ.ب/س.ي/ع ذ



بنا 1327 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/07/31 - 09 : 07 PM