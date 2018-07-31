مجلس الوزراء السعودي : الهجوم على ناقلات النفط السعودية يثبت خطر مليشيات الحوثي ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي نيوم في 31 يوليو / بنا / رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم بمنطقة تبوك.



واكد مجلس الوزراء، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية، أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى ناقلات النفط السعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران والذي باء بالفشل، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك خطر هذه المليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على أن تهديدات ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وعلى أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية لمنع استخدامه قاعدة عسكرية تنطلق منها الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.



ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور أمره باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام.



كما ثمن مجلس الوزراء تقدير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جهود حكومة المملكة السعودية في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة دقيقة من سمو ولي عهده ، وما أبداه المجلس من إشادة بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، وتوقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9ر1% في العام 2018م، وترحيبه بجهود المملكة السعودية في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي.





خ.س



بنا 1241 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/07/31 - 45 : 03 PM