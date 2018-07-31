ديوان الخدمة المدنية يجتمع بشاغلي مجموعات إعادة هندسة العمليات وممثلي الجهات الحكومية المنامة في 31 يوليو/ بنا / استضافت إدارة التنظيم والهندسة الإدارية بديوان الخدمة المدنية شاغلي وظائف مجموعة إعادة هندسة العمليات وممثلي الجهات الحكومية المشاركة في مبادرة إعادة هندسة الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية "هندرة"، حيث تم عقد هذا اللقاء بهدف تبادل التجارب والخبرات من خلال مناقشة الدروس المستفادة وماهية التحديات والسبل المثلى لتعزيز نجاحات هذه المبادرة، كذلك تم الوقوف على آخر المستجدات والتوجهات المستقبلية المتعلقة بمشاريع تبسيط الإجراءات والعمليات بالجهات الحكومية بما يتماشى مع الخطط والتطلعات الحكومية.



وأشادت السيدة أمينة أحمد القعود مدير إدارة التنظيم والهندسة الإدارية بديوان الخدمة المدنية رئيس اللجنة الفنية لمبادرة "هندرة" بجهود عمل مجموعات إعادة هندسة العمليات في تطوير وتسريع الإجراءات لبعض الخدمات الحكومية، وأشارت إلى أن تجاوب الجهات الحكومية المشاركة ساهم كثيراً وبشكل فعال في نجاح هذا اللقاء حيث توجهت بجزيل الشكر لكلًّ من ممثلي وزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة شئون الشباب والرياضة، ووزارة الصحة، ووزارة الإسكان، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة شئون الإعلام، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري.



كما أضافت القعود بأنه تم خلال اللقاء استعراض قصص نجاح مشاريع الجهات الحكومية، كمعادلة الشهادات الجامعية بوزارة التربية والتعليم، وإصدار الشهادات الصحية لمزاولة الأنشطة التجارية بوزارة الصحة، وتأهيل المقاولين بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتحصيل رسوم معاملات التسجيل العقاري والمساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، واستحصال رسوم المناولة بالأرصفة الخاصة بوزارة المواصلات والاتصالات.



ن.ف/خ.س



بنا 1201 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/07/31 - 06 : 03 PM