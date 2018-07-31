الشمالية تقيم حفل ختام المعسكر الصيفي 2018 المنامة في 31 يوليو / بنا / قال سعادة محافظ الشمالية السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور أن المحافظة تسعى ضمن الحراك الشبابي على صعيد المملكة بهدف توجيه طاقات الشباب لتعزيز الإنتاجية وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتفاني في حب الوطن.



وأكد في حفل ختام المعسكر الشبابي الصيفي 2018 بمدرسة زينب الإعدادية للبنات أن الاستغلال الأمثل للطاقات يخلق جيلًا قادرًا على تحمل مسؤولية حفظ الوطن الذي نحن له مدينون بالشيء الكثير، مضيفا :" ان هذا الوطن هو أمانةٌ في أعناقنا للحفاظ على أمنه واستقراره في ظل العهد الإصلاحي الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه"، ايماناً راسخاً من جلالته بدور الشباب كمحرك استراتيجي لعملية التنمية والحفاظ على المكتسبات الأمنية في المملكة.



وفي بداية الحفل الذي حضره مدير عام شرطة مديرية المنطقة الشمالية العميد عبدالله الجيران ورئيس مجلس بلدي الشمالية السيد محمد بوحمود وسعادة الوجيه عبدالله جمعة وعدد من المسؤولين والشخصيات ورجال الأعمال والأهالي، نقل العصفور تحيات معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وتمنيات معاليه بالتوفيق والنجاح للجميع في إقامة حفل الختام للمعـسكر الشبابي السنوي الذي امتد على مدار السبع سنوات الماضية والذي استهدف الشريحة الشبابية، ابتداء من عمر الـ 12 سنة وحتى الـ 18 سنة من أجل الاستغلال الأمثل للطاقات الشبابية وتـفريغـها في المجالات التي تخلق شباباً واعداً يتحمل المسؤولية، من خلال اكسابهم المهارات والخبرات والسلوكيات الإيجابية عن طريق الورش و المحاضرات التوعوية و الزيارات الميدانية للمصانع والمعالم الوطنية بدعم ومساندة الاخصائيين والموجهين التربويين.



ووصف العصفور اللقاء في البرنامج طيلة الأيام الماضية، بأنه يمثل الألفة والمعايشة التي تولدت بالتأكيد بين رجل الأمن والمشاركين كان عنوانها الحب والمحبة التي نسعى لبذرها في نفوسهم، معبرًا عن الاعتزاز بالمشاركين كونهم الثروة الحقيقية المعول عليها في محبة هذا الوطن العزيز لصون أمنه واستقرار ورقيه.



وأشار إلى أن احتضان 200 طالب وطالبة في برنامجِ المعسكر الشبابي الصيفي الذي يحمل شعار "كلنا شركاء في السلام" قد امتد هذا العام ليشمل رعاية المعسكر الشبابي الصيفي "إبداع ومرح" الذي تقيمه جوالة المالكية لما يقارب 150 طالبا وطالبة، مضيفًا أن التجربة الجديدة التي تمت لهذا العام بالتعاونِ مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجمعية التوحديين البحرينية باحتضانِ ورعاية 30 مشاركاً في أعمال التدريب والتأهيل على تعلم مهارات واحتياجات الحياة اليومية الأساسية، بالإضافة إلى زيارة المواقع الترفيهية بالتعاون مع أولياءِ الأمور، وهو ما يبعث على الفخر والاعتزاز لتبني هذه التجربة الجديدة لأول مرة، والتي يمكن أن تخضع لعملية التقييم والتطوير في المعسكرات الصيفية القادمة.



ووجه محافظ الشمالية الشكر إلى صندوق العمل (تمكين) ممثلة في رئيسها التنفيذي الدكتور إبراهيم جناحي على رعاية المعسكر الشبابي الصيفي "كلنا شركاء في السلام"، وإلى وأولياء الأمور على الدعم والمساندة، وقام العصفور بتوزيع الشهادات التقديرية على أفراد شرطة المجتمع والهدايا التذكارية على الجهات الداعمة والمساندة وإلى أعضاء اللجنة المنظمة، فيما تم توزيع شهادات المشاركة على جميع المشاركين.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1154 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/07/31 - 58 : 02 PM