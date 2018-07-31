الامانة العامة لمجلس التعاون تعقد اجتماعات في واشنطن في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والولايات المتحدة واشنطن في 31 يوليو / بنا / عقد الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون مؤخراً، عدداً من الاجتماعات في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية لمتابعة تنفيذ مخرجات القمة الخليجية - الأمريكية التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في مايو 2017.



وقد اجرى الأمين العام المساعد اجتماعاً مع السيد تيموثي ليندركينج، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، ومعاونيه، لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة وآليات العمل المشترك بين منظومة مجلس التعاون والولايات المتحدة، للتعامل مع تلك التطورات، كما عقد اجتماعاً مع السيد جون جودفري، النائب الجديد للمدير العام لإدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، لمناقشة التعاون في هذا المجال.



وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات أن القمم الخليجية-الأمريكية الثلاث التي عقدت منذ عام 2015 أسست شراكة استراتيجية بين منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ووضعت إطاراً تنظيميا لمجموعات العمل المشتركة في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، وتقوم مجموعات العمل التي تم تأسيسها في إطار الشراكة الاستراتيجية بمتابعة التنفيذ في مجالاتها المتخصصة.





ل.ب/خ.س



بنا 1147 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/07/31 - 54 : 02 PM