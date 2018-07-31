الوزير ميرزا يبحث مع مستشفى الارسالية الامريكية تشجيع استخدام الطاقة الشمسية وترشيد الاستهلاك المنامة في 31 يوليو/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه الدكتور George Cheriyan الرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأمريكية.



واشاد الوزير ميرزا خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها القائمون على المستشفى لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية والسمعة الطيبة التي يحظى بها هذا الصرح الطبي العريق الذي بدأ مهامه الإنسانية منذ بدايات القرن الماضي وقد تطور اليوم وتوسع في خدماته ليضم اكثر من 600 موظف بينهم أكثر من 100 طبيب وأنشأ 4 فروع في مختلف مناطق البحرين ويعمل الآن على إنشاء الفرع الخامس، وكان الدكتور ميرزا أول بحريني يترأس مجلس إدارة مستشفى الارسالية الامريكية في فترة سابقة.





كما تم خلال اللقاء بحث السبل المتاحة لتفعيل استخدام الطاقة الشمسية في بعض مرافق المستشفى للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية التي تصب في تشجيع استخدامات الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، وكذلك اتباع أفضل السبل التي يمكن أن يطبقها المستشفى في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.



من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأمريكية عن بالغ شكره وتقديره للوزير على الترحيب وحفاوة الاستقبال وتقديم الدعم والتشجيع المستمر، مشيداً بمستوى الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة ومؤكداً على استمرار التعاون بين الطرفين من اجل خدمة مملكة البحرين.







ن.ف/خ.س



بنا 1117 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/31 - 24 : 02 PM