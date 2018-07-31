رئيس مجلس الأوقاف السنية يشيد بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد في دعم الشباب البحريني المنامة في 31 يوليو / بنا / استقبل سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية بمكتبه الموظف بقسم نظم المعلومات بالإدارة السيد عبدالله فؤاد ، الذي حصل على المركز الثالث في جائزة خالد بن حمد للروائيين الشباب .



وقد أثنى سعادته على هذه الموهبة الكبيرة لدى الموظف، مؤكداً على أن هذه الجهود يجب أن تدعم من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة للشباب البحريني الذي أثبت أن لديه آفاقاً واسعة في شتى المجالات، ووجهه إلى استغلال هذه الموهبة في خدمة دينه وأمته ووطنه.

كما أشاد سعادته بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الكبيرة في دعم الشباب البحريني في كافة المجالات، وهو ما يتضح جلياً في تعدد المسابقات والفعاليات التي تلقى اهتماماً كبيراً من سموه وتسعى لرفع مستوى الوعي واكتشاف المواهب لدى شباب المملكة.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1112 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/31 - 20 : 02 PM