محافظ العاصمة يتفقد برك السباحة للتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة المنامة في 31 يوليو / بنا / أكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة على ضرورة التزام أصحاب برك السباحة في الفنادق والاستراحات بإجراءات واشتراطات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي وقوع حالات الغرق داخل أحواض السباحة، والعمل على توفير كافة المستلزمات الضرورية للسلامة وتوعية أصحاب الفنادق حول كيفية التعامل مع أي حادث طارئ.



جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية لمعالي محافظ العاصمة إلى أحد برك السباحة بمنطقة الجفير بحضور ممثلين عن الفندق، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن الحملات التوعوية بشأن إرشادات استخدام برك السباحة بفنادق العاصمة، ضمن سلسلة البرامج والمشاريع التي تقيمها المحافظة بهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا الأمن والسلامة.



وأشار محافظ العاصمة إلى أن المحافظة شكلت لجنة لتفتيش برك السباحة في العاصمة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني ومديرية شرطة محافظة العاصمة وإدارة الوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، حيث تتكون اللجنة من 25 شرطياً تم توزيعهم على 12 فريقا مهمتهم إجراء حملات توعوية لبرك السباحة، حيث أنهت اللجنة حتى الآن 60 زيارة لبرك السباحة في العاصمة، وتعمل على تغطية أكبر عدد ممكن من البرك خلال الفترة المقبلة.



وشدد معالي محافظ العاصمة على ضرورة تضافر جهود مختلف الجهات لضمان توعية الفنادق حول أهمية تضمين اشتراطات السلامة والأمن في برك السباحة، مؤكداً أن مسؤولية الأمن المجتمعي تشاركية، وتأتي انطلاقاً من التفاعل الاجتماعي المتبادل ما بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية التي لها دور مهم لتحقيق ذلك.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1111 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/07/31 - 15 : 02 PM